Championnat régional de waveski surfing, 15 mai 2021-15 mai 2021, Saint-Julien-en-Born.

Championnat régional de waveski surfing 2021-05-15 – 2021-05-16

Saint-Julien-en-Born Landes Saint-Julien-en-Born

La plage de Contis accueillera au mois de mai le championnat de Nouvelle Aquitaine de waveski surfing.

À l’origine utilisé par les secouristes des plages australiennes pour aller chercher les nageurs en difficulté, le waveski surfing est devenu, au fil de son histoire et des évolutions des formes, un engin de surf à part entière. C’est en 1985 qu’apparaissent les premiers pionniers de l’activité en France.

Il se pratique en mer sur des spots de vague. Les vagues du littoral ne pouvaient pas rester ignorées des kayakistes. Le Waveski-Surfing est un compromis entre le kayak et le surf. A ce titre les sites de pratique sont forcément les mêmes que ceux du surf.

Compétition organisée par le comité départemental des Landes et le club FPT de Mézos.

Inscriptions au 06 85 30 87 94 / j_michel_bibes@hotmail.com

FPT Mézos