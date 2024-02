Championnat régional de rame traditionnelle Traverse Lucien Toulmond Martigues, dimanche 17 mars 2024.

Championnat régional de rame traditionnelle Traverse Lucien Toulmond Martigues Bouches-du-Rhône

Engagé chaque année dans des compétitions amicales et nationales, le club des Rameurs Vénitiens de Martigues est plusieurs fois titré lors des derniers championnats régionaux et nationaux.

Ce 17 mars 2024, c’est la deuxième manche du championnat régional.

Encouragez les équipages sang et or !

Aou Aou Aou ! .

Début : 2024-03-17 09:00:00

fin : 2024-03-17 13:30:00

Traverse Lucien Toulmond La Pointe San Christ de l’Île

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur rameursvenitiens@hotmail.fr

