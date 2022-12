Championnat Régional de Nouvelle Aquitaine Cycliste UFOLEP 2023 Lusignan-Petit Lusignan-Petit Lusignan-Petit Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Lusignan-Petit

Championnat Régional de Nouvelle Aquitaine Cycliste UFOLEP 2023 Lusignan-Petit, 11 juin 2023, Lusignan-Petit Lusignan-Petit. Championnat Régional de Nouvelle Aquitaine Cycliste UFOLEP 2023 Lusignan-Petit Lot-et-Garonne

2023-06-11 – 2023-06-11 Lusignan-Petit

Lot-et-Garonne Lusignan-Petit A venir – contact Janick DARD président de l’asso Terroir sport passion en Aquitaine A priori ce sera sur le circuit de rando habituel A venir – contact Janick DARD président de l’asso Terroir sport passion en Aquitaine A priori ce sera sur le circuit de rando habituel +33 5 53 95 02 25 Lusignan-Petit

dernière mise à jour : 2022-12-09 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Lusignan-Petit Autres Lieu Lusignan-Petit Adresse Lusignan-Petit Lot-et-Garonne Ville Lusignan-Petit Lusignan-Petit lieuville Lusignan-Petit Departement Lot-et-Garonne

Championnat Régional de Nouvelle Aquitaine Cycliste UFOLEP 2023 Lusignan-Petit 2023-06-11 was last modified: by Championnat Régional de Nouvelle Aquitaine Cycliste UFOLEP 2023 Lusignan-Petit Lusignan-Petit 11 juin 2023 Lot-et-Garonne Lusignan-Petit Lusignan-Petit Lot-et-Garonne Lusignan-Petit Lot-et-Garonne

Lusignan-Petit Lusignan-Petit Lot-et-Garonne