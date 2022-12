Championnat régional de cyclo-cross Castillonnès, 8 janvier 2023, Castillonnès .

2023-01-08 08:30:00 – 2023-01-08 16:30:00

L’UFOLEP Nouvelle Aquitaine et Cyclo 4 Haut Agenais organisent le Championnat régional de cyclo-cross.

8h30 : Accueil et émargement

10h : 40/49 ans – 50/59 ans et 60 ans et +

11h15 : Jeunes et Féminines

12h30 à 13h30 : Pause déjeuner

13h30 : Initiation jeunes < 11 ans
14h : 17/19 ans - 20/29 ans - 30/39 ans
16h : Podium protocolaire

