Championnat régional de Choule Crosse Écretteville-lès-Baons Écretteville-lès-Baons Catégories d’évènement: 76190

Écretteville-lès-Baons

Championnat régional de Choule Crosse Écretteville-lès-Baons, 5 juin 2022, Écretteville-lès-Baons. Championnat régional de Choule Crosse Manoir du Catel 244 Rue du Manoir de Catel Écretteville-lès-Baons

2022-06-05 09:00:00 – 2022-06-05 17:00:00 Manoir du Catel 244 Rue du Manoir de Catel

Écretteville-lès-Baons 76190 La Choule Crosse est un jeu traditionnel normand qui se pratique depuis un millénaire. Son objectif consiste à pousser une balle à l’aide d’une crosse vers un but, seul ou en équipe. En parallèle de ce championnat qui se tiendra pour la première fois au Manoir du Catel, des anciens jeux normands seront à disposition et des animations auront lieu. La Choule Crosse est un jeu traditionnel normand qui se pratique depuis un millénaire. Son objectif consiste à pousser une balle à l’aide d’une crosse vers un but, seul ou en équipe. En parallèle de ce championnat qui se tiendra pour la première… +33 6 10 21 33 14 http://www.manoirducatel.fr/ La Choule Crosse est un jeu traditionnel normand qui se pratique depuis un millénaire. Son objectif consiste à pousser une balle à l’aide d’une crosse vers un but, seul ou en équipe. En parallèle de ce championnat qui se tiendra pour la première fois au Manoir du Catel, des anciens jeux normands seront à disposition et des animations auront lieu. Manoir du Catel 244 Rue du Manoir de Catel Écretteville-lès-Baons

dernière mise à jour : 2022-05-24 par

Détails Catégories d’évènement: 76190, Écretteville-lès-Baons Autres Lieu Écretteville-lès-Baons Adresse Manoir du Catel 244 Rue du Manoir de Catel Ville Écretteville-lès-Baons lieuville Manoir du Catel 244 Rue du Manoir de Catel Écretteville-lès-Baons Departement 76190

Écretteville-lès-Baons Écretteville-lès-Baons 76190 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ecretteville-les-baons/

Championnat régional de Choule Crosse Écretteville-lès-Baons 2022-06-05 was last modified: by Championnat régional de Choule Crosse Écretteville-lès-Baons Écretteville-lès-Baons 5 juin 2022 76190 Écretteville-lès-Baons

Écretteville-lès-Baons 76190