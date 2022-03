CHAMPIONNAT RÉGIONAL CANIN Biganos Biganos Catégories d’évènement: Biganos

CHAMPIONNAT RÉGIONAL CANIN Biganos, 19 mars 2022, Biganos. CHAMPIONNAT RÉGIONAL CANIN Stade d’Honneur Rue Pierre de Coubertin Biganos

2022-03-19 09:00:00 – 2022-03-20 Stade d’Honneur Rue Pierre de Coubertin

Biganos Gironde Concours régional canin IGP 1.2.3

Organisé le 19 et 20 mars 2022 par le centre d’éducation canine et sportive de Mérignac

A partir de 9h00

Stade d’Honneur Rue Pierre de Coubertin Biganos

