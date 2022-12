Championnat régional Bloc Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Championnat régional Bloc 15 avenue des Forges TARBES à l'Usine Escalade – Bâtiment 313 Tarbes Hautes-Pyrénées

2023-01-07 – 2023-01-08

2023-01-07 – 2023-01-08

Hautes-Pyrénées Compétition ouverte au public Samedi 7 janvier : U18 – U20

Dimanche 8 janvier : U16 – Séniors – Vétérans Speaker, ambiance, restauration, buvette A noter – autre rendez-vous du mois : Samedi 28 et dimanche 29 janvier

Regroupement territorial / entraînement en commun de 38 jeunes des départements 31 et 32

contact@usine-escalade.com +33 5 82 15 00 77

