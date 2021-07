Carquefou Château de La Fleuriaye Loire-Atlantique, Nantes Championnat Philatélique de Bretagne et Loire Atlantique Château de La Fleuriaye Carquefou Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Championnat Philatélique de Bretagne et Loire Atlantique Château de La Fleuriaye, 2 octobre 2021-2 octobre 2021, Carquefou. 2021-10-02

Horaire : 10:00 18:00

Gratuit : oui Tous publics Les 2 et 3 octobre 2021, au Centre de Congrès la Fleuriaye, le Groupement des Associations Philatéliques de Bretagne et de Loire-Atantique (le GRAPB) organise un championnat régional qui mettra en compétition les expositions de toute la région Bretagne. Le dimanche 3 octobre, ce sera aussi l’occasion pour le GRAPB d’organiser son congrès annuel. Le même week-end, la première version du Challenge Eugène Glémarec sera lancée. Il est certain que toutes les associations philatéliques présentes vont s’acharner pour partir avec la coupe Glémarec pour un an. Les Associations Philatéliques Spécialisées (G.A.P.S.) seront mises en avant avec un stand dédié. Château de La Fleuriaye Boulevard Ampère Carquefou

