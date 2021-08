Binic-Étables-sur-Mer Binic-Étables-sur-Mer Binic-Étables-sur-Mer, Côtes-d'Armor Championnat Pétanque Etables Binic-Étables-sur-Mer Binic-Étables-sur-Mer Catégories d’évènement: Binic-Étables-sur-Mer

Côtes-d'Armor

Championnat Pétanque Etables Binic-Étables-sur-Mer, 29 août 2021, Binic-Étables-sur-Mer. Championnat Pétanque Etables 2021-08-29 14:15:00 – 2021-08-29 Étables-sur-Mer Plage du Moulin

Binic-Étables-sur-Mer Côtes d’Armor Plage du Moulin, Etables-sur-Mer. Avec pass sanitaire. 14:15 accueil. Payant. +33 6 11 36 37 14 Plage du Moulin, Etables-sur-Mer. Avec pass sanitaire. 14:15 accueil. Payant. dernière mise à jour : 2021-08-02 par

Détails Catégories d’évènement: Binic-Étables-sur-Mer, Côtes-d'Armor Autres Lieu Binic-Étables-sur-Mer Adresse Étables-sur-Mer Plage du Moulin Ville Binic-Étables-sur-Mer lieuville 48.63636#-2.82656