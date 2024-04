Championnat Nord Est BMX Cernay, dimanche 19 mai 2024.

Plus de 400 pilotes de niveau national et international vont s’affronter sur une piste exigeante.

Pas moins de 400 pilotes de tous âges jusqu’au niveau national viendront s’affronter et défendre les couleurs de leur club. Départ canon, bosses survolées à pleine vitesse, virages relevés donnant lieu à des dépassements endiablés seront au menu d’une journée palpitante ! Spectacle et ambiance assurés ! Venez nombreux encourager les pilotes ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19 10:00:00

fin : 2024-05-19 16:00:00

RD 83

Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est bmxcernay@free.fr

L'événement Championnat Nord Est BMX Cernay a été mis à jour le 2024-04-05