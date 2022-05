Championnat Nord Est BMX Cernay, 12 juin 2022, Cernay.

Championnat Nord Est BMX Cernay

2022-06-12 09:00:00 – 2022-06-12 17:00:00

Cernay Haut-Rhin Cernay

EUR Plus de 400 pilotes de niveau national et international vont s’affronter sur une piste exigeante. Spectacle garanti avec des départs canon, vitesse de passage impressionnante sur les bosses, virages relevés, sauts et batailles au coude à coude !

+33 6 68 87 67 00

