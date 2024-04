Championnat National FSCF Gymnastique Masculine 2024 Limoges Grand Palais Parc des Expositions Limoges, samedi 1 juin 2024.

Championnat National FSCF Gymnastique Masculine 2024 Limoges Grand Palais Parc des Expositions Limoges Haute-Vienne

SAMEDI 1ER JUIN 2024

Compétition de 07h à 20h.

DIMANCHE 2 JUIN 2024

Festival de clôture avec remise des récompenses et démonstrations 10h à13h.

Les Cadets et Cadettes de Saint Michel se sont vus confier par la Fédération Sportive et Culturelle de France l’organisation des Championnats Nationaux Masculins pour la saison 2023-2024

Cette manifestation regroupera environ 1400 gymnastes, 100 juges et 300 accompagnateurs.

Vous pourrez apprécier le spectacle de gymnastes amateurs de 10 à 77 ans (Catégories adultes 14 ans et plus et Catégorie Pupilles 10/14 ans). Ils évolueront sur 6 agrès (Arçon, Sol, Saut, Anneaux, Barres parallèles, Barre Fixe).

La manifestation est ouverte au public et gratuite.

Renseignements par téléphone et par mail. (en lien) .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01

fin : 2024-06-02

Grand Palais Parc des Expositions 2 Boulevard Robert Schuman

Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine csm.limoges@gmail.com

