Turquestein-Blancrupt Moselle Turquestein-Blancrupt EUR Le restaurant Kiboki et l’association des brameurs de France pr�sentent la 8��e �dition du championnat national d�imitation de brame du cerf, dimanche 24 avril 2022. Ce concours est qualificatif pour le championnat d’Europe ! Programme : 11h00 : atelier d�couverte et initiation au brame — 12h00 : repas choucroute royale + tarte aux pommes (25� sur r�servation) — 13h00 : projection en avant-premi�re du film “Et que vive le cerf !, en pr�sence des r�alisateurs — 14h00 : atelier d�couverte et initiation au brame — 14h30 : concert des sonneurs de trompes — 15h00 : d�but du championnat — 16h30 : remise des prix. Renseignements : 03 87 24 78 49 – pierre.schmidt@orange.fr . Cette journ�e est anima�e par les sonneurs de la Bruchoise Saint Hubert. pierre.schmidt@orange.fr +33 3 87 24 78 49 Restaurant le Kiboki 9 Route du Donon Turquestein-Blancrupt

