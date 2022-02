Championnat National des Bagadoù 2022 – 3ème catégorie à Vannes Palais des Arts Vannes Catégories d’évènement: Morbihan

**• Ordre de passage :** Bagadig Melinerion (Vannes) Bagad Marionig Bro ar Faoued (Le Faouët) Bagad An Hanternoz (Dol‐de‐Bretagne) Bagadig Kevrenn Alré (Auray) Kevrenn Brest Sant‐Mark (Brest) Bagad Sant‐Ewan Bubri (Saint‐Yves‐Bubry) Bagad Bro Logunec’h (Locminé (pays de)) Bagad Sonerien Bro Montroulez (Morlaix) Bagad Kadoudal (Vern‐sur‐Seiche) -> Réservez vos places dès maintenant : [https://www.billetweb.fr/72eme-championnat-national-des-bagadou-1ere-manche-du-concours-de-3e-categorie](https://www.billetweb.fr/72eme-championnat-national-des-bagadou-1ere-manche-du-concours-de-3e-categorie) **Palais des Arts à Vannes de 13h30 à 17h30** Organisé par Bodadeg Ar Sonerion La première manche du Championnat National des Bagadoù de 3ème catégorie se déroulera à Vannes le dimanche 13 mars 2022. Palais des Arts Vannes Vannes Morbihan

