Championnat national de wushu taolu, kungfu traditionnel, wing chun et taijiquan Pôle Omni’Sports Deauville, samedi 30 mars 2024.

Championnat national de wushu taolu, kungfu traditionnel, wing chun et taijiquan Pôle Omni’Sports Deauville Calvados

Samedi

Organisée par la Fédération Française de Karaté, la compétition concerne les minimes, cadets, juniors, seniors et vétérans (masculins et féminins).

WUSHU TAOLU ET KUNG FU TRADITIONNEL

Kung fu et wushu sont des mots empruntés au chinois, et bien qu’ayant une signification distincte, ils sont utilisés en occident pour désigner les arts martiaux chinois.

Le wushu signifie art, aptitude, donc art martial, et englobe tous les arts martiaux chinois.

Le kung fu signifie travail ou mérite. Il fait donc référence à une aptitude acquise après un long apprentissage et beaucoup de pratique.

Depuis l’instauration de la République Populaire de Chine en 1949, le wushu moderne a été développé dans une version sportive pour standardiser les arts martiaux chinois traditionnels et regrouper les principaux styles. Le wushu moderne regroupe deux grandes pratiques : une exhibition de combats chorégraphiés à mains nues ou avec armes (le Taolu), et un sport de plein contact (le Sanda).

WING CHUN

Le wing chun est un art martial spécialisé dans le self-défense et le combat rapproché.

TAIJIQUAN

Le tai chi chuan ou tai chi est un art martial pratiqué à la fois pour ses applications d’autodéfense et pour ses bienfaits sur la santé. Basé sur la circulation des énergies (le Qi), il fait partie des styles de wushu dits « internes ».

Organisée par la Fédération Française de Karaté, la compétition concerne les minimes, cadets, juniors, seniors et vétérans (masculins et féminins).

WUSHU TAOLU ET KUNG FU TRADITIONNEL

Kung fu et wushu sont des mots empruntés au chinois, et bien qu’ayant une signification distincte, ils sont utilisés en occident pour désigner les arts martiaux chinois.

Le wushu signifie art, aptitude, donc art martial, et englobe tous les arts martiaux chinois.

Le kung fu signifie travail ou mérite. Il fait donc référence à une aptitude acquise après un long apprentissage et beaucoup de pratique.

Depuis l’instauration de la République Populaire de Chine en 1949, le wushu moderne a été développé dans une version sportive pour standardiser les arts martiaux chinois traditionnels et regrouper les principaux styles. Le wushu moderne regroupe deux grandes pratiques : une exhibition de combats chorégraphiés à mains nues ou avec armes (le Taolu), et un sport de plein contact (le Sanda).

WING CHUN

Le wing chun est un art martial spécialisé dans le self-défense et le combat rapproché.

TAIJIQUAN

Le tai chi chuan ou tai chi est un art martial pratiqué à la fois pour ses applications d’autodéfense et pour ses bienfaits sur la santé. Basé sur la circulation des énergies (le Qi), il fait partie des styles de wushu dits « internes ». .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30

fin : 2024-03-31

Pôle Omni’Sports 3 avenue de la République

Deauville 14800 Calvados Normandie

L’événement Championnat national de wushu taolu, kungfu traditionnel, wing chun et taijiquan Deauville a été mis à jour le 2024-02-26 par OT SPL Deauville