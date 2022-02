Championnat National de Quidditch Hippodrome du Petit Port Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui Tout public Le Championnat National de Quidditch 2022 est lancé ! Nous serons ravi.e.s de vous accueillir le samedi 12 et le dimanche 13 février 2022 pour des matchs du Championnat Nationale de Quidditch. Ce championnat permet de qualifier les équipes qui participeront à la Coupe d’Europe des Clubs 2023. Les équipes présentes à l’occasion de cette journée : – Les Harfangs d’Angers & les Hermines de Rennes – Les Frog de Paris – Les Olympiens de Paris – Les Black Wands de Montpellier – Les Éléphants de Nantes Hippodrome du Petit Port adresse1} Nantes Nord Nantes 44300

