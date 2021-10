Bassens Gymnase Séguinaud Bassens, Gironde Championnat national de Kick Boxing Gymnase Séguinaud Bassens Catégories d’évènement: Bassens

Gironde

Championnat national de Kick Boxing Gymnase Séguinaud, 13 novembre 2021, Bassens. Championnat national de Kick Boxing

Gymnase Séguinaud, le samedi 13 novembre à 11:00 Entrée 5€

Compétition pour les catégories Poussins à Vétérans. Restauration sur place. Gymnase Séguinaud chemin du grand came, 33530 Bassens Bassens Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-13T11:00:00 2021-11-13T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bassens, Gironde Autres Lieu Gymnase Séguinaud Adresse chemin du grand came, 33530 Bassens Ville Bassens lieuville Gymnase Séguinaud Bassens