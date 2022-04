Championnat national de danse bretonne Saint-Brieuc Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Meliaj, deuxième partie du Championnat national de danse bretonne, permet aux groupes de 4e à 1re catégorie d'exprimer leur créativité et de dévoiler leur spectacle annuel dans des conditions exceptionnelles. Les ensembles sont ici évalués sur la danse, les costumes, la musique, la composition et la valorisation culturelle bretonne. À l'issue de cette épreuve, en tenant compte des résultats de Tradi'deiz, est révélé le classement des groupes et les lauréats de chaque catégorie. Le Palais des Congrès de Saint-Brieuc accueille sur tout un week-end les créations d'une soixantaine de groupes ainsi qu'un beau fest-noz en extérieur. De quoi s'en mettre plein les yeux, les oreilles et les petits doigts !

