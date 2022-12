CHAMPIONNAT NATIONAL DE CYCLO-CROSS FSGT Béziers Béziers HERAULT SPORT Catégories d’évènement: Béziers

Hérault

CHAMPIONNAT NATIONAL DE CYCLO-CROSS FSGT Béziers, 21 janvier 2023, Béziers HERAULT SPORT . CHAMPIONNAT NATIONAL DE CYCLO-CROSS FSGT Chemin de Béziers à Colombiers Béziers Hérault

2023-01-21 11:00:00 – 2023-01-21 17:00:00 Béziers

Hérault Le Comité Départemental de l’Hérault de la Fédération Sportive et Gymnique du Travail – FSGT – avec dans sa roue le club Béziers Méditerranée Cyclisme organise, le Championnat National de Cyclo-Cross FSGT.

Les samedi 21 et dimanche 22 janvier, avec le concours de la Ville de Béziers, de l’Agglomération Béziers Méditerranée, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport 450 coureurs licenciés FSGT sont attendus à la Plaine de Jeux de Montflourès. L’Hérault terre de Cyclisme !

450 coureurs licenciés FSGT sont attendus à la Plaine de Jeux de Montflourès. cdfsgt34@fsgt34.fr https://www.fsgt.org/activites/velo/epreuves/cyclo-cross-championnat-national-fsgt-de-cyclo-cross Béziers

dernière mise à jour : 2022-12-14 par HERAULT SPORT

Détails Catégories d’évènement: Béziers, Hérault Autres Lieu Béziers Adresse Chemin de Béziers à Colombiers Béziers Hérault HERAULT SPORT Ville Béziers HERAULT SPORT lieuville Béziers Departement Hérault

Béziers Béziers HERAULT SPORT Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beziers-herault-sport/

CHAMPIONNAT NATIONAL DE CYCLO-CROSS FSGT Béziers 2023-01-21 was last modified: by CHAMPIONNAT NATIONAL DE CYCLO-CROSS FSGT Béziers Béziers 21 janvier 2023 Béziers Chemin de Béziers à Colombiers Béziers Hérault HERAULT SPORT Hérault

Béziers HERAULT SPORT Hérault