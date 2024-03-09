Championnat interdépartemental gymnastique mixte Pontarlier
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Championnat interdépartemental gymnastique mixte Pontarlier, dimanche 10 mars 2024.
Championnat interdépartemental gymnastique mixte Pontarlier Doubs
Organisé par Pontarlier Gym.
Sélectif pour le championnat régional. Toutes les catégories seront représentées. Championnat interdépartemental de gymnastique mixte. EUR.
Date (année – mois – jour) et horaire :
Début : 2024-03-10 09:00:00
fin : 2024-03-10 18:30:00
Gymnase Lafferière
Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté pontarlier-gym@hotmail.fr
L’événement Championnat interdépartemental gymnastique mixte Pontarlier a été mis à jour le 2024-01-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS