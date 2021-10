Championnat handball interligues 2021 – Du 11 au 13 octobre Maison de quartier de Quéfets, 11 octobre 2021, Tournefeuille.

du lundi 11 octobre au mercredi 13 octobre à Maison de quartier de Quéfets

La Fédération Française de Handball a sélectionné le THB et la ville de Tournefeuille pour l’organisation de cette manifestation dans le complexe sportif de Quefets. Cette compétition Nationale regroupe les sélections féminines des joueuses nées en 2005 et 2006, des 16 régions Françaises y compris DOM-TOM. Nous sommes fiers d’avoir cette marque de confiance de la part du Président de la FFHB. C’est une reconnaissance non seulement pour le THB mais aussi pour la qualité du complexe sportif des Quefets mis à disposition par la Mairie de Tournefeuille. Le THB et la Mairie de Tournefeuille auront à cœur d’accueillir les délégations (env. 350sportifs) sur ces 3 jours de compétions pour que cet évènement soit une réussite. Cette manifestation est l’occasion de mettre le Handball, le THB, la Ligue d’Occitanieet la ville de Tournefeuille sur le devant de la scène médiatique. Les délégations sportives seront accueillies dès le Dimanche 10 Octobre au soir, pourun départ le Jeudi 14 Octobre au matin, après 3 jours de compétitions pour désigner la meilleure équipe Régionale Française. Nous remercions, la Fédération Française de Hand Ball pour la confianceportée à notre Club et à notre ville, la ville de Tournefeuille pour la qualité des installations sportives mis à disposition du THB et bien sûr l’ensemble des bénévoles qui vont participer à l’organisation de cette manifestation. **Entrée libre. Buvette et restauration sur place.**

C’est une première pour la région Occitanie mais aussi et bien sûr pour la ville de Tournefeuille !

Maison de quartier de Quéfets 1 Boulevard Alain Savary, 31170 Tournefeuille Tournefeuille Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-11T09:00:00 2021-10-11T18:00:00;2021-10-12T09:00:00 2021-10-12T18:00:00;2021-10-13T09:00:00 2021-10-13T18:00:00