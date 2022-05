CHAMPIONNAT GRAND EST DE VTT XCO Roussy-le-Village Roussy-le-Village Catégories d’évènement: 57330

Roussy-le-Village

CHAMPIONNAT GRAND EST DE VTT XCO Roussy-le-Village, 19 juin 2022, Roussy-le-Village. CHAMPIONNAT GRAND EST DE VTT XCO Roussy-le-Village

2022-06-19 09:00:00 09:00:00 – 2022-06-19

Roussy-le-Village 57330 Roussy-le-Village Le Championnat Grand Est VTT est ouvert à tous les compétiteurs et compétitrices de nationalité française et titulaires d’une licence, délivrée par le comité régional Grand Est, de type compétition (minime, cadet, junior, 1ère, 2ème, 3ème catégorie, Pass Cyclisme, Pass Open), Nature, Urbain et Cyclosportive.

Seuls les titulaires d’une licence de type compétition ou licence Nature (pour les Masters uniquement), pourront concourir pour l’attribution du titre de Champion Régional du Grand Est. roussy.bike-club@orange.fr https://roussy-bike.fr/ Roussy-le-Village

dernière mise à jour : 2022-05-25 par OT CATTENOM ET ENVIRONS

Détails Catégories d’évènement: 57330, Roussy-le-Village Autres Lieu Roussy-le-Village Adresse Ville Roussy-le-Village lieuville Roussy-le-Village Departement 57330

Roussy-le-Village Roussy-le-Village 57330 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roussy-le-village/

CHAMPIONNAT GRAND EST DE VTT XCO Roussy-le-Village 2022-06-19 was last modified: by CHAMPIONNAT GRAND EST DE VTT XCO Roussy-le-Village Roussy-le-Village 19 juin 2022 57330 Roussy-le-Village

Roussy-le-Village 57330