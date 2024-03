Championnat FSGT VTT de la Scie 2024 Château de Longueville-sur-Scie Longueville-sur-Scie, dimanche 7 avril 2024.

Championnat FSGT VTT de la Scie 2024 Château de Longueville-sur-Scie Longueville-sur-Scie Seine-Maritime

Course de VTT au Château de Longueville Sur Scie

Ouvert à toutes fédérations et aux non licenciés sous couvert d’un certificat médical de moins de 3 mois

Pas d’inscription sur place !

Horaires des départs:

Retrait des plaques à partir de 10h00

11h00: Moustique Poussins

11h30: Pupille Benjamin

12h30: Minimes Cadets

14h00 Juniors, Seniors A et B Vétérans

A, B, C et Tandems.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 10:00:00

fin : 2024-04-07 17:00:00

Château de Longueville-sur-Scie Allée André Lebaudy

Longueville-sur-Scie 76590 Seine-Maritime Normandie

