Villeneuve-d'Ascq Salle Albert-Vérin Nord, Villeneuve-d'Ascq Championnat France Haltérophilie “Handisport” Salle Albert-Vérin Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Championnat France Haltérophilie “Handisport” Salle Albert-Vérin, 20 novembre 2021, Villeneuve-d'Ascq. Championnat France Haltérophilie “Handisport”

le samedi 20 novembre à Salle Albert-Vérin Samedi 20 novembre 2021 de 10h à 12h et 14h à 17h, Championnat France Haltérophilie “Handisport” organisé par FAHVA à la salle Vérin Salle Albert-Vérin 2 rue Breughel 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T10:00:00 2021-11-20T12:00:00;2021-11-20T14:00:00 2021-11-20T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Salle Albert-Vérin Adresse 2 rue Breughel 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville Salle Albert-Vérin Villeneuve-d'Ascq