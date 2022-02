Championnat FFDanse Auvergne Rhône Alpes Bellerive-sur-Allier Bellerive-sur-Allier Catégories d’évènement: Allier

Bellerive-sur-Allier Allier Bellerive-sur-Allier EUR Ce 26 février aura lieu le Championnat Régional d’Auvergne Rhône Alpes.

L’occasion de mettre en avant les talents de nos départements, de vivre un moment de danse spectaculaire et de nous retrouver autour de notre passion commune. rclodong@ffdanse.fr +33 6 37 31 61 33 Route du Pont de l’Europe Parc Omnisports Auvergne-Rhône-Alpes-Vichy Bellerive-sur-Allier

