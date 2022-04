Championnat féminin Fédérale – Rugby Club Gien Briare Gien Gien Catégories d’évènement: Gien

Loiret

Championnat féminin Fédérale – Rugby Club Gien Briare Gien, 1 mai 2022, Gien. Championnat féminin Fédérale – Rugby Club Gien Briare Gien

2022-05-01 13:00:00 – 2022-05-01

Gien Loiret Championnat féminin Fédérale organisé par Rugby Club Gien Briare aura lieu le 1 mai à partir de 13h dans le Stade DESHAYES à Gien.

Championnat féminin Fédérale organisé par Rugby Club Gien Briare aura lieu le 1 mai à partir de 13h dans le Stade DESHAYES à Gien.

Venez nombreux pour encourager nos féminines qui jouent à domicile !

Venez nombreux pour encourager nos féminines qui jouent à domicile ! Rugby Club Gien Briare

Gien

