Granville Granville Granville, Manche CHAMPIONNAT EUROPEEN COUPE SOISBAULT Granville Granville Catégories d’évènement: Granville

Manche

CHAMPIONNAT EUROPEEN COUPE SOISBAULT Granville, 1 août 2021-1 août 2021, Granville. CHAMPIONNAT EUROPEEN COUPE SOISBAULT 2021-08-01 09:00:00 – 2021-08-04 12:00:00

Granville Manche Championnat européen Coupe Soisbault – 18 ans Filles. Championnat européen Coupe Soisbault – 18 ans Filles. +33 2 33 50 10 57 Championnat européen Coupe Soisbault – 18 ans Filles. Championnat européen Coupe Soisbault – 18 ans Filles. dernière mise à jour : 2021-06-16 par

Détails Catégories d’évènement: Granville, Manche Autres Lieu Granville Adresse Ville Granville lieuville 48.84238#-1.59212