CHAMPIONNAT EUROPÉEN 65CC 85CC ET FÉMININ Champ-le-Duc Champ-le-Duc Catégories d’évènement: Champ-le-Duc

Vosges

CHAMPIONNAT EUROPÉEN 65CC 85CC ET FÉMININ Champ-le-Duc, 30 avril 2022, Champ-le-Duc. CHAMPIONNAT EUROPÉEN 65CC 85CC ET FÉMININ Champ-le-Duc

2022-04-30 08:00:00 08:00:00 – 2022-05-01 18:00:00 18:00:00

Champ-le-Duc Vosges Champ-le-Duc Pour sa 36ème édition, le moto club de Saint-Dié-des-Vosges organise pour la seconde fois un triple championnat européen, de catégorie 65cc (9-11ans), 85cc (11-13ans) et Féminin, qui se déroulera sur le magnifique circuit de Champ Le Duc le 30 avril et 1er mai 2022. C’est l’avant dernier championnat organisé par ce club car le terrain a été vendu par la commune. On ne pourra pas cacher la tristesse du Moto club car supprimer presque 40 ans de vie pour ceux qui ont construit et aimé cet endroit c’est difficile à digérer… Nous espérons recevoir énormément de monde, nous attendons 18 nations et nous espérons voir monter sur le podium les Français et entendre l’hymne national. Ce week-end s’annonce époustouflant et émouvant. +33 6 77 99 85 58 MC ST DIE

Champ-le-Duc

dernière mise à jour : 2022-04-26 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES

Détails Catégories d’évènement: Champ-le-Duc, Vosges Autres Lieu Champ-le-Duc Adresse Ville Champ-le-Duc lieuville Champ-le-Duc Departement Vosges

Champ-le-Duc Champ-le-Duc Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/champ-le-duc/

CHAMPIONNAT EUROPÉEN 65CC 85CC ET FÉMININ Champ-le-Duc 2022-04-30 was last modified: by CHAMPIONNAT EUROPÉEN 65CC 85CC ET FÉMININ Champ-le-Duc Champ-le-Duc 30 avril 2022 Champ-le-Duc Vosges

Champ-le-Duc Vosges