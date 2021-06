Albi Salle événementielle de Pratgraussals Albi, Tarn Championnat du Tarn de poker Salle événementielle de Pratgraussals Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Championnat du Tarn de poker Salle événementielle de Pratgraussals, 3 septembre 2021-3 septembre 2021, Albi. Championnat du Tarn de poker

du vendredi 3 septembre au dimanche 5 septembre à Salle événementielle de Pratgraussals

La salle des fêtes de Pratgraussals accueille durant deux jours la neuvième édition du « Championnat du Tarn de poker » organisée par l’association Albi Poker 81. Ce rendez-vous à destination des amateurs de poker comme des experts accueillera plus de trois cents joueurs. Une rencontre qui s’annonce passionnante avec notamment, la participation de Jean- Jacques Mars une figure emblématique du poker. Les inscriptions sont ouvertes uniquement par mail avec envoi de pièce d’identité : [[albipoker81@gmail.com](mailto:albipoker81@gmail.com)](mailto:albipoker81@gmail.com) Plus d’info sur : [www.albipoker81.fr](http://www.albipoker81.fr) Organisée par l’association Albi Poker 81 Salle événementielle de Pratgraussals Rue de Lamothe, 81000 Albi Albi Le Clos Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-03T18:00:00 2021-09-03T19:30:00;2021-09-04T10:00:00 2021-09-04T12:00:00;2021-09-05T10:00:00 2021-09-05T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Salle événementielle de Pratgraussals Adresse Rue de Lamothe, 81000 Albi Ville Albi lieuville Salle événementielle de Pratgraussals Albi