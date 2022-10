Championnat du Monde IQ Foil Brest, 15 octobre 2022, Brest.

Championnat du Monde IQ Foil

Brest Bretagne Nautisme Port de Plaisance du Moulin Blanc Brest Finistre Port de Plaisance du Moulin Blanc Brest Bretagne Nautisme

2022-10-15 – 2022-10-22

Port de Plaisance du Moulin Blanc Brest Bretagne Nautisme

Brest

Finistre

Familier des grands rendez-vous nationaux, Brest Bretagne Nautisme s’apprête à accueillir deux évènements majeurs à l’automne prochain : les championnats du Monde iQFOiL 2022 et les championnats d’Europe iQFOiL Youth & Junior. Une grande première pour le club finistérien, très actif en matière de glisse et de voile légère. « La pratique de la planche à voile est assez développée au sein du club, qui essaie d’être à la pointe des nouveaux supports comme le foil. Notre candidature est née d’une conversation entre bénévoles, qui ont ensuite beaucoup travaillé dessus, explique Carole Jaouen, présidente de Brest Bretagne Nautisme. Nous sommes ravis d’avoir été choisis pour l’organisation de ces deux compétitions. Nous travaillons sur ce projet avec les sportifs mais également avec les associations sportives, la Ville de Brest, la Région Bretagne, le Conseil départemental du Finistère et nos partenaires privés afin de proposer à tous un bel évènement à la fois sportif et convivial ».

Si sur l’eau, les riders assureront le show en rade de Brest, à terre, un village installé sur le Polder du Moulin Blanc proposera de nombreuses animations au grand public dont une retransmission en direct des courses, des initiations sportives ou encore des rencontres avec les athlètes.

Qualificatif pour les Jeux olympiques 2024 :

Et c’est à ces performances ultra-spectaculaires que pourra assister le grand public dès le 15 octobre, en rade de Brest.

Jusqu’au 22 octobre, en effet, et à l’initiative du Brest Bretagne Nautisme et de la ville de Brest, une cinquantaine de nationalités différentes (pour 80 femmes et 170 hommes) et une partie des meilleurs Français en découdront sur le plan d’eau brestois pour le compte du championnat du monde d’iQFoil ! A la clé, et pour les meilleurs, une qualification de leur nation aux Jeux olympiques de Paris 2024 (la France, elle, est déjà qualifiée).

Le programme :

16 octobre : régates d’entraînement

17 et 18 octobre : qualifications

19, 20, 21 octobre : finales

22 octobre : medal race

Et c’est bien ce samedi 22 octobre qui promet sans doute, surtout, d’en mettre plein les yeux, tant les parcours se dérouleront aussi près du polder que possible !

contact@brestbretagnenautisme.fr +33 2 98 02 51 44

Port de Plaisance du Moulin Blanc Brest Bretagne Nautisme Brest

dernière mise à jour : 2022-10-07 par