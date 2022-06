Championnat du Monde IFSC – Escalade de difficulté

Championnat du Monde IFSC – Escalade de difficulté, 22 juillet 2022, . Championnat du Monde IFSC – Escalade de difficulté

2022-07-22 – 2022-07-23 Pour ce Championnat du Monde IFSC de difficulté Escalade, le spectacle s’annonce une nouvelle fois de haute volée !

Le Mondial de l’Escalade de Briançon Serre Chevalier Vallée est ravie d’accueillir à nouveau ce spectacle sportif impressionnant. dernière mise à jour : 2022-05-19 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville