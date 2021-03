Guérande Coulée verte Guérande, Loire-Atlantique Championnat du monde IBA Coulée verte Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Loire-Atlantique

Championnat du monde IBA Coulée verte, 7 mai 2021-7 mai 2021, Guérande. Championnat du monde IBA

Coulée verte, le vendredi 7 mai à 09:00

Ce combat de poids super-welters opposera David Papot, formé à Saint-Nazaire, et le Russe Evgeny Terentiev sous un chapiteau de 1 600 m2 pouvant accueillir jusqu'à 4 000 spectateurs. La soirée s'annonce alléchante – il y aura au moins six combats professionnels. Coulée verte 5 Rue du Sénéchal 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-05-07T09:00:00 2021-05-07T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Guérande, Loire-Atlantique Autres Lieu Coulée verte Adresse 5 Rue du Sénéchal 44350 Guerande Ville Guérande