Championnat du monde des paires de pêche en bord de mer Mimizan Mimizan Catégories d’évènement: Landes

Mimizan

Championnat du monde des paires de pêche en bord de mer Mimizan, 30 mai 2022, Mimizan. Championnat du monde des paires de pêche en bord de mer Mimizan

2022-05-30 16:00:00 – 2022-06-03 20:00:00

Mimizan Landes Championnat du monde des « paires » de pêche en bord de mer. Une nation est représentée par trois paires. Une dizaine de nations attendues: Afrique du Sud, Pays de Galles, Italie, France, Espagne, Pays Bas, Mexique, Portugal, Grèce, Allemagne, Belgique … Championnat du monde des « paires » de pêche en bord de mer. Une nation est représentée par trois paires. Une dizaine de nations attendues: Afrique du Sud, Pays de Galles, Italie, France, Espagne, Pays Bas, Mexique, Portugal, Grèce, Allemagne, Belgique … Championnat du monde des « paires » de pêche en bord de mer. Une nation est représentée par trois paires. Une dizaine de nations attendues: Afrique du Sud, Pays de Galles, Italie, France, Espagne, Pays Bas, Mexique, Portugal, Grèce, Allemagne, Belgique … Mimizan

dernière mise à jour : 2022-02-10 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Mimizan Autres Lieu Mimizan Adresse Ville Mimizan lieuville Mimizan Departement Landes

Mimizan Mimizan Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mimizan/

Championnat du monde des paires de pêche en bord de mer Mimizan 2022-05-30 was last modified: by Championnat du monde des paires de pêche en bord de mer Mimizan Mimizan 30 mai 2022 Landes Mimizan

Mimizan Landes