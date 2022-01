Championnat du monde de voltige planeur Saint-Aubin Saint-Aubin Catégories d’évènement: Indre

Saint-Aubin

Championnat du monde de voltige planeur Saint-Aubin, 11 août 2022, Saint-Aubin. Championnat du monde de voltige planeur Saint-Aubin

2022-08-11 – 2022-08-27

Saint-Aubin Indre Saint-Aubin Une soixantaine de compétiteurs sélectionnés s’affronteront dans le ciel du Berry, au-dessus de la spacieuse plateforme d’Issoudun/Saint-Aubin de 80 hectares. Durant 17 jours, de véritables chorégraphies aériennes seront réalisées par des machines spécifiques à la voltige, permettant un spectacle de très haut niveau, tant pour les passionés de l’aéronautique que pour les néophytes dans un silence quasi absolu. Pour la première fois, après avoir organisé de nombreuses compétitions de Vol en Planeur dites « de Vitesse », l’Aérodrome de Fay se prépare à accueillir une toute autre facette de la discipline : les Championnats du monde de Voltige , du 11 au 27 août 2022. aci@berryglide.net Une soixantaine de compétiteurs sélectionnés s’affronteront dans le ciel du Berry, au-dessus de la spacieuse plateforme d’Issoudun/Saint-Aubin de 80 hectares. Durant 17 jours, de véritables chorégraphies aériennes seront réalisées par des machines spécifiques à la voltige, permettant un spectacle de très haut niveau, tant pour les passionés de l’aéronautique que pour les néophytes dans un silence quasi absolu. Office de Tourisme Champs d’Amour

Saint-Aubin

dernière mise à jour : 2022-01-18 par OT Champs d’Amour

Détails Catégories d’évènement: Indre, Saint-Aubin Autres Lieu Saint-Aubin Adresse Ville Saint-Aubin lieuville Saint-Aubin