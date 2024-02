Championnat du monde de pétanque… avec des moufles ! #2 Caen, samedi 30 mars 2024.

Championnat du monde de pétanque… avec des moufles ! #2 Caen Calvados

Enfants, adultes, seniors et lookés (déguisés), trouvez la catégorie qui vous correspond et venez affronter d’autres joueurs place de la République ! Pour participer, constituez une équipe de 3 personnes et inscrivez-vous en ligne. 4 catégories sont proposées ProAmateurMédiaCommerçant

La rencontre sera animée par Pierre Salzmann-Crochet, speaker des clubs de Basket de Caen et de Mondeville.

Enfants, adultes, seniors et lookés (déguisés), trouvez la catégorie qui vous correspond et venez affronter d’autres joueurs place de la République ! Pour participer, constituez une équipe de 3 personnes et inscrivez-vous en ligne. 4 catégories sont proposées ProAmateurMédiaCommerçant

La rencontre sera animée par Pierre Salzmann-Crochet, speaker des clubs de Basket de Caen et de Mondeville. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 13:00:00

fin : 2024-03-30 19:00:00

Place de la République

Caen 14000 Calvados Normandie

L’événement Championnat du monde de pétanque… avec des moufles ! #2 Caen a été mis à jour le 2024-02-15 par OT Caen la Mer