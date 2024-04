Championnat du monde de lancer de tong Lacanau, dimanche 11 août 2024.

Championnat du monde de lancer de tong Lacanau Gironde

Vous ne rêvez pas, l’événement existe bel et bien en Gironde, à Lacanau. C’est un rendez-vous unique !

Cette épreuve se pratique à deux. Ainsi, chaque année depuis 2003, une cinquantaine d’équipes divisées en catégories Junior (moins de 15 ans) et Senior, tentent de battre le record du lancer de tong. Le principe est simple, ou presque le premier joueur lance la tong avec le pied, le second la réceptionne sans qu’elle atteigne le sol. En 2015, les records des deux catégories ont été battus 32,38 m et 39,56 m. Pour info, la tong doit peser 225 grammes au maximum. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-11

fin : 2024-08-11

Plage du Moutchic

Lacanau 33680 Gironde Nouvelle-Aquitaine

