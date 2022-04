Championnat du monde de lancer d’avion en papier Gastes Gastes Catégories d’évènement: Gastes

Landes

Championnat du monde de lancer d’avion en papier Gastes, 24 juillet 2022, Gastes. Championnat du monde de lancer d’avion en papier Gastes

2022-07-24 09:00:00 – 2022-07-24 18:00:00

Gastes Landes Gastes EUR 3 3 Inscrivez vous – Pliez une feuille– Lancez un avion ( outdoor ) – Gagnez un titre de CHAMPION DU MONDE !! ( compétition ouverte à tous ) Inscriptions : Le Matin à partir de 9h

Qualifications : de 9h30 à 13h00

Finales : de 15h00 à 16h30

+33 6 73 41 62 39

Gastes

