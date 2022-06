Championnat du Monde de lancer d’artichauts, 9 juillet 2022, .

Championnat du Monde de lancer d’artichauts

2022-07-09 – 2022-07-09

Le Championnat du monde de lancer d’artichauts est de retour !

Organisé par l’association henvicoise Pays de Morlaix Poker Club. Cet après-midi festif, placé sous le signe de la bonne humeur, se tiendra sur le terrain de foot d’Henvic et donnera lieu à de nombreuses animations pour grands et petits.

Le championnat du monde est ouvert à tous et à toutes avec également, en nouveauté, une catégorie baby pour les plus jeunes, des concours sur le thème des artichauts (jeux d’adresse) et des jeux bretons (palets sur planche, boîte à palets…). Un stand de restauration sera assuré sur place. L’entrée est gratuite.

+33 6 10 40 35 87 https://www.facebook.com/cdm.lancerartichauts

