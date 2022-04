CHAMPIONNAT DU MONDE DE KICKBOXING Baccarat Baccarat Catégories d’évènement: Baccarat

Baccarat Meurthe-et-Moselle Le 18 juin auront lieu les combats du chamionnat du monde de kickboxing avec à l’affiche le local Bryan Lang, actuel champion d’Europe qui ira chercher cette ceinture suprême devant un public tout acquis à sa cause. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs de sport de combat. +33 3 83 76 35 35 Rue Emile Gridel Pôle sportif Josette Renaux Baccarat

