Championnat du monde de Hip Hop Agen, 25 novembre 2021, Agen.

Championnat du monde de Hip Hop 2021-11-25 – 2021-11-27 Au Stadium 17 Cours Washington

Agen Lot-et-Garonne

« HIP HOP » c’est « UNIR » – se réunir, partager, se respecter et apprendre les uns des autres afin de grandir et de créer de meilleurs résultats. En 2019, nous avons eu plus de 1800 danseurs et cette année, nous nous attendons à un grand événement. Hip Hop Unite est fier d’organiser l’événement en France.

