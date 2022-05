Championnat du Monde de Boules Carrées Cagnes-sur-Mer Cagnes-sur-Mer Catégories d’évènement: 06800

2022-08-20 – 2022-08-21

Cagnes-sur-Mer 06800 Championnat original se déroulant dans la montée de la Bourgade, ruelle qui mène au Château du Haut-de-Cagnes. +33 4 93 73 53 72 http://www.cagnes-tourisme.com/ Cagnes-sur-Mer

