Championnat du monde de bateaux pop-pop Ploubazlanec, samedi 30 mars 2024.

Championnat du monde de bateaux pop-pop Ploubazlanec Côtes-d’Armor

Une nouvelle édition du célèbre championnat du monde des bateaux à moteur pop-pop a lieu ce samedi 30 mars à Loguivy ! Ambiance décalée garantie, pour petits et grands !

Petite restauration sur place, et concert de chants de mer et musiques marinées des Gars d’la cale. .

Début : 2024-03-30 15:00:00

fin : 2024-03-30

Rue du Port, Loguivy de la Mer

Ploubazlanec 22620 Côtes-d’Armor Bretagne

