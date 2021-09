Championnat du Monde d’attelage Poneys Le Pin-au-Haras, 15 septembre 2021, Le Pin-au-Haras.

Championnat du Monde d’attelage Poneys 2021-09-15 – 2021-09-19

Le Pin-au-Haras Orne

L’attelage, une discipline exigeante, est un sport reconnu par la Fédération Équestre Internationale.

Un attelage de compétition est composé d’une voiture, d’un, deux ou quatre chevaux ou poneys et d’un meneur accompagné par leurs grooms. Les voitures utilisés sont dédiées principalement à ce sport et sont munies de freins.

Cette discipline est composée de trois épreuves qui se compare souvent au concours complet d’équitation :

– le dressage, consiste à dérouler une reprise pendant laquelle les concurrents sont notés sur le style, l’impulsion et la qualité des allures des chevaux, mais également sur la présentation de l’attelage et la maîtrise du meneur.

– le marathon, est une épreuve chronométrée se déroulant sur un parcours en terrain varié avec différentes sections. Chaque section permet de juger le meneur et son attelage sur la vitesse, maniabilité et les capacités physiques des chevaux.

– la maniabilité, épreuve consistant a effectué un circuit spécifique jalonné des portes balisées par des balles posées. Le but est de réaliser ce parcours dans le temps imparti sans faire tomber les balles.

LE PROGRAMME SPORTIF

Mercredi – Jeudi – Vendredi : DRESSAGE

> Carrière du Château

Samedi 18/09 : MARATHON

> Parc du Hautbois

Dimanche 19/09 : MANIABILITE et REMISE DE PRIX

> Carrière du Château

LES ANIMATIONS

Jeudi 16/09 :

Le Spectacle continue… > Manège d’Aure – 15h

Samedi 18/09 :

Les Goulus « Horsemen » > Parc du Hautbois – 12h et 17h

Marché de Producteurs > Parc du Hautbois – à partir de 14h

Maria Caill ass e (Chanteuse) > Parc du Hautbois – 13h30 et 17h

Le Spectacle continue… > Manège d’Aure – 16h

Parade de Dromadaires > Parc du Hautbois – 17h

Démonstration culinaire par le Chef Viel > Parc du Hautbois – à partir de 17h

Dimanche 19/09

Baptêmes de Dromadaires > Parc du Hautbois – 10h30 et 13h

Le Spectacle continue… > Manège d’Aure – 16h

info@harasnationaldupin.fr +33 2 33 36 68 68 https://www.haras-national-du-pin.com/

