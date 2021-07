Aurignac Musée de l'Aurignacien Aurignac, Haute-Garonne Championnat du monde aux armes préhistoriques Musée de l’Aurignacien Aurignac Catégories d’évènement: Aurignac

Haute-Garonne

Championnat du monde aux armes préhistoriques Musée de l’Aurignacien, 14 août 2021, Aurignac. Championnat du monde aux armes préhistoriques

du samedi 14 août au dimanche 15 août à Musée de l’Aurignacien

Les champions du monde entier viennent s’affronter cet été à Aurignac pour la 2ème année consécutive ! Oserez-vous défier les champions de la discipline ? Sur un parcours de plusieurs cibles, venez chasser comme à la Préhistoire et vous exercer aux différentes techniques ancestrales comme le tir à la sagaie ou à l’arc. **Inscription sur place dans la limite des places disponibles.** **De 10h à 18h.** **Présentation du Pass sanitaire en fonction du protocole sanitaire en vigueur.**

Inscription sur place dans la limite des places disponibles

Sur un parcours de plusieurs cibles, venez défier les champions de la discipline Musée de l’Aurignacien Avenue de Benabarre, 31420 Aurignac Aurignac Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-14T10:00:00 2021-08-14T18:00:00;2021-08-15T10:00:00 2021-08-15T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aurignac, Haute-Garonne Autres Lieu Musée de l'Aurignacien Adresse Avenue de Benabarre, 31420 Aurignac Ville Aurignac lieuville Musée de l'Aurignacien Aurignac