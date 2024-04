Championnat du Finistère Espoirs et Open Surf Plomeur, samedi 27 avril 2024.

Championnat du Finistère Espoirs et Open Surf Plomeur Finistère

Rise Up Surf Co, labellisée par la Fédération française de surf et spécialisée dans l’enseignement du surf et ses disciplines associées, organise le championnat du Finistère Espoirs et Open de surf sur le sport emblématique de La Torche. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27

fin : 2024-04-28

Plomeur 29120 Finistère Bretagne hello@riseupsurfco.com

L’événement Championnat du Finistère Espoirs et Open Surf Plomeur a été mis à jour le 2024-03-29 par OT Destination Pays Bigouden Sud