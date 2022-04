Championnat du club de l’Ardilouse

2022-06-04 – 2022-06-05 Le samedi 4 juin et le dimanche 5 juin se tiendra sur deux tours le Championnat du Club de l'Ardilouse (inscription prioritaire pour les abonnés de l'Ardilouse) Formule stroke play pour les premières séries et une formule stableford pour les deuxièmes séries avec une remise des prix et un cocktail le dimanche à l'issue du deuxième tour. La compétition sera suivie du diner du club au Bistrot du Golf. dernière mise à jour : 2022-04-23 par

