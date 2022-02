Championnat d’Europe de rugby fauteuil à Carpentier Gymnase Georges Carpentier Paris Catégories d’évènement: île de France

Championnat d'Europe de rugby fauteuil à Carpentier Gymnase Georges Carpentier, 22 février 2022 au samedi 26 février 2022

Soutenez l’équipe de France de rugby fauteuil qui affrontera les meilleures nations européennes pour décrocher sa qualification en championnat du monde ! Connaissez-vous le rugby fauteuil ? Né au Canada en 1977, cette discipline est un composite de plusieurs sports : basket-ball, hockey et football américain. La discipline n’a fait son apparition aux Jeux paralympiques qu’en 2000 à Sydney (Australie). Les championnats d’Europe, organisés à Paris du 22 au 26 février, sont l’occasion pour le plus grand nombre de découvrir un nouveau sport, encore méconnu du grand public, et de se laisser surprendre par une pratique spectaculaire, associant les valeurs de la générosité et du partage. Quelles sont les règles de ce sport paralympique ? Le rugby fauteuil se joue à deux équipes de 4 personnes, qui s’affrontent sur un terrain de basket-ball avec un ballon de volley. Chaque joueur utilise un fauteuil roulant équipé de pare-chocs. L’objectif est de traverser la ligne d’en but d’adverse pour marquer un point. Les passes sont autorisées y compris en avant, ainsi que les dribbles. En compétition, seuls les athlètes atteints d’un handicap touchant les quatre membres sont admis, comme le précise le site de la Fédération française de handisport. Mais la discipline peut être également pratiquée en loisir par des personnes ayant uniquement une déficience des membres supérieurs et n’ayant pas besoin d’un fauteuil roulant pour se déplacer. Contact : 09 67 14 62 12 wheelchair-rugby@capsaaa.net https://www.rugbyfauteuil-euro2022.com/ Sport

Gymnase Georges Carpentier
81 boulevard Masséna
Paris

