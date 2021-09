Gourin Salle de Troñjoli - Sal Troñjoli Gourin, Morbihan Championnat des sonneurs 2021 Salle de Troñjoli – Sal Troñjoli Gourin Catégories d’évènement: Gourin

Programme complet : [https://www.championnatdessonneurs.fr/programme-2021/](https://www.championnatdessonneurs.fr/programme-2021/) Concours muzik et dañs, soirée contes, stages de danses, concerts, fest-noz, fest-deiz, spectacle bilingue tout public… Un programme riche à Gourin pour ce premier week-end de septembre ! Salle de Troñjoli – Sal Troñjoli Chemin du Roz, 56110 Gourin Gourin Frétézac’h Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-03T20:00:00 2021-09-03T23:00:00;2021-09-04T10:00:00 2021-09-04T23:59:00;2021-09-05T00:00:00 2021-09-05T03:00:00;2021-09-05T10:00:00 2021-09-05T21:00:00

