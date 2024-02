CHAMPIONNAT DES MAUGES DE CROSS Hippodrome Beaupréau-en-Mauges, dimanche 17 mars 2024.

Compétitien organisée par l’Entente des Mauges

L’Entente des Mauges accueille les enfants nés entre 2011 et 2017, licenciés ou non, habitant les Mauges et le Choletais, pour la 42e édition de son championnat des Mauges de cross.

Au programme 10 courses encadrées par les éducateurs du club d’athlétisme.

Prévoir d’arriver une heure avant la course. Inscription gratuite .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 14:00:00

fin : 2024-03-17 18:00:00

Hippodrome D756

Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire

