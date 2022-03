Championnat départemental VTT Corquoy, 3 avril 2022, Corquoy.

Compétition VTT ouverte aux licenciés UFOLEP (Cher et autres Départements), aux autres fédérations, et aux non licenciés.

Organisation assurée par le club de Levet TT.

Circuit situé commune de Corquoy à 10 Km de Levet. Accès par la D73 entre Trouy et Châteauneuf.

Départ 14h00: Catgs Jeunes (11-16ans)

Départ 15h00: Catgs adultes (17 ans et adultes)

Licenciés ou non, sportifs ou non, venez encourager les vététistes lors de ce championnat départemental organisé par l’association Levet Tout Terrain.

+33 6 70 83 79 40 https://www.billetweb.fr/championnat-departemental-vtt-x-country

